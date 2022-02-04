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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержан наркоделец изготавливавший мефедрон

В Ленобласти задержан наркоделец изготавливавший мефедрон

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
В Ленинградской области задержан наркоделец, наладивший производство мефедрона

В ходе оперативных мероприятий в Кипенском сельском поселении, Ломоносовского района Ленинградской области задержан 31-летний мужчина, который, по оперативной информации, наладил производство наркотика.

При проведении обыска по месту жительства подозреваемого полицейскими были изъяты химические реактивы прекурсов, лабораторное оборудование и наркотическое средство – мефедрон массой более 500 гр.

По предварительным данным, производством наркотика злоумышленник занимался с июня 2021 года. Химические реактивы и лабораторное оборудование он приобрёл на торговой площадке в теневом сегменте сети Интернет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район наркотики
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