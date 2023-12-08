В Петербурге задержали москвичку, подозреваемую в обмане пенсионера

Утром 6 декабря, около 10 часов 20 минут 77-летний мужчина обратился к полицейским Красногвардейского района Петербурга с тревожным заявлением. Пенсионер рассказал правоохранителям, что 30 октября 2023 года, около 19 часов 30 минут, неизвестный звонил ему, представившись сотрудником банка. Под предлогом обеспечения безопасности его денежных средств, мошенник убедил пенсионера перевести все его деньги на предложенный им "безопасный" счёт. После этого, через банкомат, пострадавший перевел на указанный счет незнакомца 2 400 000 рублей.

Полиция немедленно начала расследование и возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, относящейся к мошенничеству в особо крупном размере.

На следующий день, около 11 часов 00 минут, в районе дома 33/35 на Лиговском проспекте, полиция провела оперативно-розыскные мероприятия и задержала подозреваемую в совершении данного преступления. Ею оказалась 55-летняя женщина, проживающая в Москве и не имеющая постоянного источника дохода.

Задержание осуществлено на основании статьи 91 УПК РФ, которая предусматривает возможность задержания лица на время проведения дальнейшего расследования.

В настоящее время полиция проводит дополнительные мероприятия для установления возможной причастности задержанной к совершению аналогичных преступлений. Такие случаи мошенничества, связанные с телефонными звонками и обманом пожилых людей, становятся все более распространенными. Полиция призывает граждан быть бдительными и не доверять незнакомым людям, особенно при обсуждении финансовых вопросов. В случае подозрения в мошенничестве, следует обратиться в полицию и сообщить о происшествии.