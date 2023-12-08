ента новостей

15:00
11 декабря трассу «Скандинавия» перекроют шесть ра
14:36
Выставка «Рожденные пешками»
14:26
ТЮЗ им. А. А. Брянцева примет участие в юбилейном XV Международном Рождественском фестивале искусств в Новосибирске
14:17
На Васильевском острове в одном из жилых кварталов установили современное освещение
14:09
В БКЗ «Октябрьский» состоялся праздничный концерт «Мы выбираем Россию»
13:26
В Петербурге задержали подозреваемого в публичном оправдании терроризма
13:18
В Петербурге задержали москвичку, подозреваемую в обмане пенсионера
13:01
В Калининском районе задаржали троих подростков, подозреваемых в разбое
12:47
В Петербурге задержали мигранта, который ограбил жителя Пскова на Невском проспекте
12:36
В центре Петербурга, в одной из коммунальных квартир застолье закончилось поножовщиной
12:31
Концерт духовой музыки «Зимний калейдоскоп»
12:25
В Калининском районе пенсионерка продала квартиру и перевела мошенникам более 5,4 млн рублей
12:16
В Петербурге гражданка Таджикистана сожгла детям руки, заставив держать их над конфоркой
11:46
Сотрудник Комздрава получил удар ножом в глаз на проспекте Культуры
22:35
МХЛ: «СКА-1946» разгромил «Красную Армию» со счётом 6:1, а «молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» капитулировала перед ровесниками из «Спартака» – 1:5
22:09
СКА обыграл в Челябинске «Трактор» со счётом 3:1, Антон Бурдасов не забивает уже восемь матчей подряд
18:12
Лучших кинематографов назовут в Ленфильме
16:42
В Петербурге сотрудники УУР и УСБ пресекли противоправную деятельность группы граждан
11:24
Фотовыставка Александра Малькевича «Освобождённые территории. Война и мир глазами очевидца»
11:12
На КАД загорелся автобус с пассажирами
11:05
В Пушкине задержали подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии мефедрона
10:59
В Кингисеппе задержали подозреваемых в квартирной краже
10:53
Полицейские задержали подозреваемую в грабеже в Кировске
10:45
В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в поджоге входной двери квартиры
10:34
В Петербурге задержан 15-летний подросток, подозреваемый в обмане пожилой женщины
10:23
В центре Петербурга задержали участников массовой драки на улице Восстания
10:16
8 декабря трассу «Скандинавия» перекроют восемь раз
10:11
В Петербурге задержаны активные участники массовой драки у дома 2 по Бобыльской улице
01:19
«СКА-Нева» проиграла «Барсу» со счётом 2:3, автором победной шайбы у казанцев стал Дмитрий Архипов
00:31
Петербургское хоккейное «Динамо» продлило свою победную серию в чемпионате ВХЛ, дома обыграв ЦСК ВВС из Самары, счёт – 4:2
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали москвичку, подозреваемую в обмане пенсионера

В Петербурге задержали москвичку, подозреваемую в обмане пенсионера

0
91
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Freepik
Полицейские задержали москвичку, подозреваемую в мошенничестве в отношении пожилого петербурца

Утром 6 декабря, около 10 часов 20 минут 77-летний мужчина обратился к полицейским Красногвардейского района Петербурга с тревожным заявлением. Пенсионер рассказал правоохранителям, что 30 октября 2023 года, около 19 часов 30 минут, неизвестный звонил ему, представившись сотрудником банка. Под предлогом обеспечения безопасности его денежных средств, мошенник убедил пенсионера перевести все его деньги на предложенный им "безопасный" счёт. После этого, через банкомат, пострадавший перевел на указанный счет незнакомца 2 400 000 рублей.

Полиция немедленно начала расследование и возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, относящейся к мошенничеству в особо крупном размере.

На следующий день, около 11 часов 00 минут, в районе дома 33/35 на Лиговском проспекте, полиция провела оперативно-розыскные мероприятия и задержала подозреваемую в совершении данного преступления. Ею оказалась 55-летняя женщина, проживающая в Москве и не имеющая постоянного источника дохода.

Задержание осуществлено на основании статьи 91 УПК РФ, которая предусматривает возможность задержания лица на время проведения дальнейшего расследования.

В настоящее время полиция проводит дополнительные мероприятия для установления возможной причастности задержанной к совершению аналогичных преступлений. Такие случаи мошенничества, связанные с телефонными звонками и обманом пожилых людей, становятся все более распространенными. Полиция призывает граждан быть бдительными и не доверять незнакомым людям, особенно при обсуждении финансовых вопросов. В случае подозрения в мошенничестве, следует обратиться в полицию и сообщить о происшествии.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

4-06-2023, 11:06
В Петергофе пенсионер отдал мошенникам более 5 млн рублей
31-10-2023, 13:00
В Кировсом районе поймали 30-летнюю подозреваемую в обмане пенсионерки
8-06-2023, 10:26
Пенсионер с Васильевского острова перевел мошенникам 10,3 млн рублей
3-08-2023, 11:40
В Петербурге аферисты списали со счета пенсионера около 6 млн рублей
20-10-2023, 13:36
В Приозерском районе пенсионер перевел мошенникам 6,5 млн рублей
22-08-2023, 13:18
В Калининском районе пенсионер перевел мошенникам 5,3 млн рублей

Происшествия на дорогах

0
217
5-12-2023, 20:31
В Ленобласти «Киа Рио» сбила лося. Водитель погиб, пассажир в тяжёлом состоянии
0
222
4-12-2023, 09:58
В Красносельском районе в ДТП пострадал 4-летний ребенок
0
347
3-12-2023, 11:37
В Выборгском районе женщина на иномарке сбила 5-летнюю девочку
0
322
3-12-2023, 08:03
В Ленобласти самосвал врезался в силовое ограждение и опрокинулся. Водитель погиб
Наверх