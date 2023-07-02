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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали подозреваемую в обмане пенсионерки

В Ленобласти задержали подозреваемую в обмане пенсионерки

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Кировского района Ленинградской области задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионерки

29 июня 2023 года около 16 часов 45 минут к полицейским Кировского района Ленинградской области обратилась 85-летняя пенсионерка, сообщившая, что около 11 часов 30 минут в ее дом, расположенном в СНТ «Невский завод» массива Горы-1 Кировского района Ленинградской области пришла неизвестная женщина, которая, войдя в доверительные отношения, мошенническим способом продала ей вещи (2 джемпера, 2 свитера, пояс из собачей шерсти, 2 пояска для одежды, 3 платка на сумму 31 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

30 июня около 15 часов 40 минут на 90 км автодороги А-181, во Всеволожском районе Ленобласти сотрудниками Госавтоинспекции остановлен автомобиль «Лада Веста», под управлением 54-летнего водителя.
В автомобиле находилась пассажирка – 51-летняя жительница Тверской области, которая была задержала и полностью изобличена в совершении данного преступления.
В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению её причастности к совершению аналогичных преступлений.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО мошенничество пенсионеры
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