В Ленобласти задержали подозреваемую в обмане пенсионерки

29 июня 2023 года около 16 часов 45 минут к полицейским Кировского района Ленинградской области обратилась 85-летняя пенсионерка, сообщившая, что около 11 часов 30 минут в ее дом, расположенном в СНТ «Невский завод» массива Горы-1 Кировского района Ленинградской области пришла неизвестная женщина, которая, войдя в доверительные отношения, мошенническим способом продала ей вещи (2 джемпера, 2 свитера, пояс из собачей шерсти, 2 пояска для одежды, 3 платка на сумму 31 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

30 июня около 15 часов 40 минут на 90 км автодороги А-181, во Всеволожском районе Ленобласти сотрудниками Госавтоинспекции остановлен автомобиль «Лада Веста», под управлением 54-летнего водителя.

В автомобиле находилась пассажирка – 51-летняя жительница Тверской области, которая была задержала и полностью изобличена в совершении данного преступления.

В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению её причастности к совершению аналогичных преступлений.