В центре Петербурга задержали двоих бойцов в дорожном конфликте

Вчера днем около 14 часов 00 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 1 по Апраксину переулку случилась драка.

Прибывшими на место происшествия нарядом Специального Полка полиции Главка совместно с сотрудниками уголовного розыска Центрального района, были задержаны ранее судимый 28-летний мужчина и его 25-летний знакомый, которые во время дорожного конфликта нанесли побои и распылили газовый баллончик в сторону своих оппонентов - двоих 29-летних братьев, жителей Краснодарского края.

Пострадавшие самостоятельно обратились в медицинское учреждение и, после оказания медицинской помощи, в удовлетворительном состоянии направлены на амбулаторное лечение.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Обоих подозреваемых задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.