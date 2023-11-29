В Петербурге задержан задержан 81-летний мужчина по подозрению в обмане 86-летней пенсионерки

22 ноября 2023 года около 13 часов 10 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило заявление от 86-летней пенсионерки с Бестужевской улицы. Она сообщила правоохранителям, что 15 ноября ей позвонил неизвестный человек, представившийся сотрудником банка. Голос в трубке заявил, что на ее счете пытались снять деньги, и поэтому необходимо перевести средства на "безопасный" счет.

Пожилая женщина, доверчиво поверив в это, сняла деньги со своего счета и передала 500 000 рублей курьеру.

После получения заявления было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Полиция незамедлительно приступила к проведению оперативно-розыскных мероприятий для выявления преступника и восстановления украденных денег. И наконец, 24 ноября 2023 года около 14 часов 40 минут опергруппа уголовного розыска задержала подозреваемого в причастности к данному преступлению. Им оказался 81-летний петербуржец, проживающий в доме №22 по Товарищескому проспекту.

Подозреваемому была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.