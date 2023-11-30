В Петербурге задержали жителя Тихвина за изнасилование 15-летней девочки в парадной дома по Ленинскому проспекту

Сегодня, 30 ноября, около 10 утра полиция Кировского района Санкт-Петербурга получила сообщение от женщины, проживающей на бульваре Новаторов. Женщина рассказала правоохранителям о том, что ее 15-летнюю дочь изнасиловали в подъезде жилого дома на Ленинском проспекте.

Немедленно на место происшествия прибыли полицейские. Они выяснили, что девочка зашла в дом, чтобы встретиться со своей одноклассницей, которая там живет. После непродолжительной беседы одна из девочек вышла на улицу, а другая задержалась. Именно в этот момент к ней подошел незнакомец, применил силу и совершил насильственные действия. После этого он скрылся с места преступления.

Благодаря описанию, полученному от пострадавшей, полицейские в течение нескольких минут задержали подозреваемого неподалеку от места происшествия.

Подозреваемым оказался 40-летний мужчина из города Тихвин Ленинградской области, который уже имел судимость. Он был доставлен в полицейский участок, а затем передан следственным органам для проведения дальнейших процессуальных действий.