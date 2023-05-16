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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину, который ограбил 83-летнюю старушку

В Петербурге задержали мужчину, который ограбил 83-летнюю старушку

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Опубликовал: Anton78
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В Петербурге полиция по «горячим» следам задержала грабителя 83-летней старушки

Вечером минувшего воскресенья около 19 часов 30 минут к полицейским Кировского района Петербурга обратилась 83-летняя жительница дома 27 корпус 4 по Дачному проспекту. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что несколькими часами ранее, когда возвращалась домой, в подъезде подверглась нападению. Неизвестный сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестиком и скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж) и оперативно приняли меры к розыску нападавшего.
Уже наследующий день сотрудники уголовного розыска Кировского района возле дома 98 по бульвару Новаторов задержали подозреваемого в нападении на старушку.
Им оказался 46-летний житель Ленинградской области, имеющий 12 судимостей за различные преступления.
Он задержан на основании статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район грабеж пенсионеры
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