В Приморском районе задержан аферист, обманувший пенсионерку

24 июня к полицейским Приморского района Петербурга поступило заявление от 69-летней петербурженки о том, что в период с 22.06.2023 по 24.06.2023 ей неоднократно звонили неизвестные, который сообщали что злодеи пытаются похитить деньги с её счетов, и поэтому данные счета необходимо срочно закрыть.

После чего потерпевшая сняла со счета 650 000 рублей и передала их курьеру.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера вечером около 16 часов 00 минут возле дома 15 по улице Генерала Хрулева в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 33-летний индивидуальный предприниматель.

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.