В Петербурге задержали пенсионера обманувшего пенсионерку

15 августа к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 85-летней пенсионерки о том, что накануне около 09 часов 00 минут ей позвонил неизвестный и сообщил, что кто то пытается завладеть её денежными средствами, находящимися на банковских счетах.

Около 11 часов 00 минут неизвестный подъехал на такси и совместно с потерпевшей проследовал в отделение банка на проспекте Большевиков, дом 27, где пожилая женщина сняла со своего счета 100 000 рублей, после чего в отделении банка на Ленинградской улице, дом 3 в Кудрово Ленинградской области женщина еще сняла 300 тысяч рублей и передала их неизвестному.

Общая сумма материального ущерба 401 000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

17 августа около 09 часов 00 минут возле дома 55 по Каменноостровскому проспекту в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления, задержан 76-летний пенсионер.

В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.