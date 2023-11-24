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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга мужчина ограбил «Пятерочку» и выстрелил в грузчика

В центре Петербурга мужчина ограбил «Пятерочку» и выстрелил в грузчика

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Опубликовал: Anton78
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Неизвестный со стрельбой ограбил «Пятерочку» в Полтавском проезде

Накануне вечером около 16 часов 30 минут в одном из магазинов «Пятерочка», расположенном неподалеку от площади Восстания, произошло нападение. Внезапно в магазин вошел неизвестный мужчина, который, как оказалось позже, пытался совершить кражу товара. Его попытки были сорваны благодаря грузчику супермаркета, 46-летнему жителю Санкт-Петербурга.

Однако, преступник, не желая сдаваться, достал из своего кармана пистолет и направил его на отважного грузчика. В ужасе и панике, он выстрелил четыре раза, попав в затылочную область сотрудника магазина. Сразу после этого, злодей скрылся с похищенным товаром. После происшествия, раненого грузчика немедленно доставили в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние мужчины врачами было оценено как удовлетворительное. После того, как ему было предоставлено все необходимое лечение, грузчик получил разрешение на домашнее лечение и был отпущен домой.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая квалифицирует это преступление как разбой.

Теперь полиция активно работает над поимкой преступника и привлечением его к суду.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район разбойное нападение стрельба
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