В центре Петербурга мужчина ограбил «Пятерочку» и выстрелил в грузчика

Накануне вечером около 16 часов 30 минут в одном из магазинов «Пятерочка», расположенном неподалеку от площади Восстания, произошло нападение. Внезапно в магазин вошел неизвестный мужчина, который, как оказалось позже, пытался совершить кражу товара. Его попытки были сорваны благодаря грузчику супермаркета, 46-летнему жителю Санкт-Петербурга.

Однако, преступник, не желая сдаваться, достал из своего кармана пистолет и направил его на отважного грузчика. В ужасе и панике, он выстрелил четыре раза, попав в затылочную область сотрудника магазина. Сразу после этого, злодей скрылся с похищенным товаром. После происшествия, раненого грузчика немедленно доставили в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние мужчины врачами было оценено как удовлетворительное. После того, как ему было предоставлено все необходимое лечение, грузчик получил разрешение на домашнее лечение и был отпущен домой.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая квалифицирует это преступление как разбой.

Теперь полиция активно работает над поимкой преступника и привлечением его к суду.