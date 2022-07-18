В Петербурге пятеро мужчин избили сотрудников магазина, забрали алкоголь

Вчера вечером около 20 часов 27 минут к полицейским Адмиралтейского района Петрбурга поступила информация о том, что около 20 часов 20 минут в Спасском переулке, в одном из магазинов, специализирующихся на продаже алкоголя, пятеро мужчин избили сотрудников магазина, забрали алкоголь. Один из продавцов в удовлетворительном состоянии госпитализирован.

В течение 30 минут полицейские, возле дома 51 по улице Гороховой, в ходе оперативно-розыскных мероприятий «по горячим следам» по подозрению в совершении данного преступления задержано пятеро граждан, в возрасте от 21 до 42 лет. Все они доставлены в отдел полиции. В отношении них составлены протоколы за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.