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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемого в мошенничестве под видом сотрудника банка

В Петербурге задержали подозреваемого в мошенничестве под видом сотрудника банка

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Опубликовал: Вадик Котов
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Полицейские Красносельского района по «горячим» следам задержали подозреваемого в мошенничестве под видом сотрудника банка

Вчера около 11 часов 05 минут к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась 84-летняя местная жительница с сообщением о мошенничестве.
Со слов заявительницы, двумя днями ранее на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, и сообщил, о якобы предпринятой попытке снятия с ее счета денег в отделении банка неизвестной женщиной. После чего, незнакомец убедил пенсионерку пройти в ближайшее отделение банка, снять имеющиеся на счету 724 000 рублей и передать «доверенному» лицу возле дома 18 корпус 2 по улице Юных Пионеров.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Вечером того же дня около 22 часов 40 минут возле дома 31 корпус 1 по Гражданскому проспекту по «горячим» следам опергруппой полиции подозреваемый в содеянном, 26-летний неработающий житель Калининского района, был задержан.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район мошенничество пенсионеры
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