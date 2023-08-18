В Петербурге задержали подозреваемого в мошенничестве под видом сотрудника банка

Вчера около 11 часов 05 минут к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась 84-летняя местная жительница с сообщением о мошенничестве.

Со слов заявительницы, двумя днями ранее на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, и сообщил, о якобы предпринятой попытке снятия с ее счета денег в отделении банка неизвестной женщиной. После чего, незнакомец убедил пенсионерку пройти в ближайшее отделение банка, снять имеющиеся на счету 724 000 рублей и передать «доверенному» лицу возле дома 18 корпус 2 по улице Юных Пионеров.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Вечером того же дня около 22 часов 40 минут возле дома 31 корпус 1 по Гражданскому проспекту по «горячим» следам опергруппой полиции подозреваемый в содеянном, 26-летний неработающий житель Калининского района, был задержан.