В центре Петербурга в ДТП пострадал 17-летний пассажир иномарки

Вчера поздним вечером около 23 часов 25 минут возле дома 91 по Лиговскому проспекту 20-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, управляя автомобилем «БМВ-320i», при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с автомобилем «Рено SR», под управлением 32-летнего водителя, после чего совершил наезд на светофорный пост с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП 17-летний пассажир «БМВ-320i» госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествий