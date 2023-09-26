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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе в ДТП пострадал 13-летний подросток

В Приморском районе в ДТП пострадал 13-летний подросток

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14
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Freepik
Полицией проводится проверка по факту ДТП в Приморском районе, в котором пострадал ребенок

Накануне утром около 08 часов 55 минут в Приморском районе Петербурга возле дома 33/1 по Парашютной улице житель 44-летний житель Новосибирской области, управляя автомобилем «Тойота Соарер», неправильно выбрал дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем «Хендай Солярис», под управлением 40-летней автолюбительницы.
В результате ДТП 13-летний подросток, пассажир «Хендай Солярис», в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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