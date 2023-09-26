В Приморском районе в ДТП пострадал 13-летний подросток

Накануне утром около 08 часов 55 минут в Приморском районе Петербурга возле дома 33/1 по Парашютной улице житель 44-летний житель Новосибирской области, управляя автомобилем «Тойота Соарер», неправильно выбрал дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем «Хендай Солярис», под управлением 40-летней автолюбительницы.

В результате ДТП 13-летний подросток, пассажир «Хендай Солярис», в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.