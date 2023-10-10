В Ленобласти в ДТП с большегрузом пострадали двое детей

Накануне вечером около 20 часов 40 минут на 430 километре трассы «Вологда - Новая Ладога», в Тихвинском районе Ленинградской области 46-летний житель Вологодской области, управляя личным автомобилем "Volvo FH 12" с полуприцепом, неправильно выбрал интервал и скорость движения. В результате фура совершила наезд на остановившийся впереди в попутном направлении "Ford Tranzit", который пропускал трааеспорт с встречного направления для поворота налево. За рулем находился 43-летний житель Тихвина.

В результате ДТП пострадали дети автовладельца. 8-летний мальчик с переломом правой голени, ссадинами на лице, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в ЦРБ г. Тихвина. В ту же больницу увезли его 16-летнюю сестру, первокурсницу тихвинского колледжа, с сотрясением мозга, переломом костей носа, в состоянии средней степени тяжести.