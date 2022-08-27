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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти столкнулись два ВАЗ-2121, три человека пострадали

В Ленобласти столкнулись два ВАЗ-2121, три человека пострадали

0
64
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ГУ МЧС
В Тихвинском районе Ленобласти выясняют обстоятельства ДТП с темя пострадавшими

Накануне вечером около 17 часов 50 минут на 461 километре трассы "Вологда − Новая Ладога" 45-летний житель Тихвинского района Ленинграсдкой области, управляя автомобилем ВАЗ-2121, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшейся во встречном направлении автомашиной ВАЗ-2121 под управлением 46-летнего жителя республики Коми.

В результате ДТП оба водителя и 15-летний несовершеннолетний пассажир отечественной «Нивы» госпитализированы в Тихвинскую межрайонную больницу с травмами разной степени тяжести. 

Водители «жигулей» в 2022 году к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекались.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район ДТП
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