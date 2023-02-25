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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе иномарка сбила 17-летнюю студентку

В Невском районе иномарка сбила 17-летнюю студентку

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Опубликовал: Anton78
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Студентка 1 курса Медицинского колледжа госпитализирована с переломом стопы

Накануне днем около 15 часов 15 минут возле дома 17/1 на Искровском проспекте 28-летний житель Невского района, управляя автомобилем «Рено Колеос», при движении по дворовой территории от дома 12/1 по улице Дыбенко в сторону Искровского проспекта совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 17-летнюю студентку 1 курса Медицинского колледжа, которая вышла из-за припаркованного транспорта слева направо по ходу движения иномарки.

В результате потерпевшая с закрытым переломом костей левой стопы в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в детскую городскую больницу № 19.

Водитель к административной ответственности за нарушение ПДД за 2022-2023 года привлекался один раз по ч. 5 ст. 12.16 КоАП РФ (нарушение правил остановки).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Невский район ДТП пострадавший пешеход
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