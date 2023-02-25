В Невском районе иномарка сбила 17-летнюю студентку

Накануне днем около 15 часов 15 минут возле дома 17/1 на Искровском проспекте 28-летний житель Невского района, управляя автомобилем «Рено Колеос», при движении по дворовой территории от дома 12/1 по улице Дыбенко в сторону Искровского проспекта совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 17-летнюю студентку 1 курса Медицинского колледжа, которая вышла из-за припаркованного транспорта слева направо по ходу движения иномарки.

В результате потерпевшая с закрытым переломом костей левой стопы в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в детскую городскую больницу № 19.

Водитель к административной ответственности за нарушение ПДД за 2022-2023 года привлекался один раз по ч. 5 ст. 12.16 КоАП РФ (нарушение правил остановки).