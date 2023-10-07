В Красносельском районе автоледи на иномарке сбила ученика 3 класса

Вчера вечером около 16 часов 05 минут возле дома 7 корпус 1 по 2-ой Комсомольской улице, в Красносельском районе Петербурга 44-летняя автолюбительница на «Киа Рио», двигаясь от улицы Чекистов к Новобелицкой улице, вне зоны пешеходного перехода, совершила наезд на переходившего проезжую часть ученика 3 класса.

В результате ДТП ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

Установлено, что водитель за 2023 год привлекалась к административной ответственности 14 раз.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.