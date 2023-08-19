В Пушкине автоледи на иномарке сбила 16-летнюю велосипедистку

Накануне вечером около 17 часов 40 минут возле дома 8 по Новодеревенской улице в городе Пушкин 29-летняя женщина за рулем «Форд Мондео», двигаясь по Подбельскому шоссе от Новодеревенской улицы, совершила наезд на пересекавшую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода справа налево по ходу движения 16-летнюю велосипедистку.

В результате наезда девочка госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Водитель «Форда» в 2023 году 4 раза привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД.

Полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.