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Питерец.ру » Происшествия » В Пушкине автоледи на иномарке сбила 16-летнюю велосипедистку

В Пушкине автоледи на иномарке сбила 16-летнюю велосипедистку

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Пушкинского района проводит проверку по факту ДТП с участием 16-летней велосипедистки

Накануне вечером около 17 часов 40 минут возле дома 8 по Новодеревенской улице в городе Пушкин 29-летняя женщина за рулем «Форд Мондео», двигаясь по Подбельскому шоссе от Новодеревенской улицы, совершила наезд на пересекавшую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода справа налево по ходу движения 16-летнюю велосипедистку.
В результате наезда девочка госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
Водитель «Форда» в 2023 году 4 раза привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД.
Полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Пушкинский район ДТП велосипеды
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