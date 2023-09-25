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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти перекрыт крупный канал распространения наркотических средств

В Ленобласти перекрыт крупный канал распространения наркотических средств

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Опубликовал: Anton78
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В Ленинградской области полицейские перекрыли крупный канал распространения наркотических средств

«В Ленинградской области возле дома № 18 по Киевскому шоссе в селе Никольское сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Форд Мондео», за рулем которого находился 40-летний житель Всеволожского района.

В ходе осмотра транспортного средства полицейские обнаружили шесть полимерных строительных мешков, в каждом из которых было по несколько пакетов с неизвестным веществом общим весом свыше 121,5 килограмма.

В результате исследования одного из пакетов эксперты установили, что в нем находится более килограмма наркотического средства – гашиша.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30 и частью четвертой статьи 228.1 УК РФ.

Водитель автомобиля задержан и заключен под стражу. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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