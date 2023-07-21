В Петербурге задержали подозреваемого в повреждении банкомата

«В кратчайшие сроки оперативниками ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из Калининского района задержан подозреваемый в умышленном повреждении чужого имущества и попытке хищения денежных средств.

В полицию поступило сообщение о повреждении банкомата в городе Колпино. На место происшествия оперативно выехали полицейские.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого и задержали его возле дома 114 по проспекту Металлистов. В ходе обыска в арендованной им квартире и автомобиле обнаружены, предположительно, взрывчатое вещество, ручной пулемет Калашникова и патроны к нему. Данные предметы изъяты и направлены на экспертизу.

Следователем ОМВД России по Колпинскому району города Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 167 УК РФ.

Кроме того, имеются основания полагать, что фигурант может быть причастен к совершению аналогичного преступления. 14 июля в Калининском районе города на Неве злоумышленник попытался вскрыть банкомат, в котором в тот момент находилось свыше трех миллионов рублей. Однако похитить денежные средства ему не удалось. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 158 УК РФ.

В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.