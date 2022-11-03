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Питерец.ру » Происшествия » В Сосновом Бору задержали профессиональных автоугонщиков

В Сосновом Бору задержали профессиональных автоугонщиков

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Соснового Бора задержали профессиональных автоугонщиков

21 июля 2022 года поступило сообщение о хищении автомобиля «Хендай Туксон» с территории парковки в городе Сосновый Бор.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Вчера утром в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержаны неоднократно судимые, неработающие мужчины, 1984 и 1978 годов рождения.

В ходе обысков, проведенных по местам жительства задержанных, обнаружены и изъяты: устройство подавления GSM-сигналов, кнопочные телефоны, автомобили, использующиеся в качестве преступного транспорта.

Меры к розыску похищенной машины приняты. Злоумышленников задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Сосновый Бор угон автомобиль
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