В Сосновом Бору задержали профессиональных автоугонщиков

21 июля 2022 года поступило сообщение о хищении автомобиля «Хендай Туксон» с территории парковки в городе Сосновый Бор.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Вчера утром в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержаны неоднократно судимые, неработающие мужчины, 1984 и 1978 годов рождения.

В ходе обысков, проведенных по местам жительства задержанных, обнаружены и изъяты: устройство подавления GSM-сигналов, кнопочные телефоны, автомобили, использующиеся в качестве преступного транспорта.

Меры к розыску похищенной машины приняты. Злоумышленников задержали на основании статьи 91 УПК РФ.