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Питерец.ру » Происшествия » В Шушарах адержали мужчину и двух женщин, ограбивших знакомого

В Шушарах адержали мужчину и двух женщин, ограбивших знакомого

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции задержали мужчину и двух женщин, напавших на знакомого и похитивших в борьбе его банковскую карту

В минувший вторник к полицейским Пушкинского района Петербурга обратился 32-летний местный житель с сообщением о том, что в период с 22:00 до 23:30 его знакомые в доме 5 по Муромской улице в поселке Шушары, нанесли ему телесные повреждения, после чего отобрали его банковскую карту и с места происшествия скрылись.
В дальнейшем с похищенной банковской карты было списано 7 тысяч 300 рублей.
Заявитель с множественными телесными повреждениями в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой).
Вчера около 03 часов 20 минут нарядом патрульно-постовой службы полиции по подозрению в причастности к данному преступлению были задержаны ранее судимый 31-летний мужчина, а также две женщины, 30 и 34 лет, одна из которых также имеет судимость.
Подозреваемых поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ,

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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