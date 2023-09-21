В Шушарах адержали мужчину и двух женщин, ограбивших знакомого

В минувший вторник к полицейским Пушкинского района Петербурга обратился 32-летний местный житель с сообщением о том, что в период с 22:00 до 23:30 его знакомые в доме 5 по Муромской улице в поселке Шушары, нанесли ему телесные повреждения, после чего отобрали его банковскую карту и с места происшествия скрылись.

В дальнейшем с похищенной банковской карты было списано 7 тысяч 300 рублей.

Заявитель с множественными телесными повреждениями в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой).

Вчера около 03 часов 20 минут нарядом патрульно-постовой службы полиции по подозрению в причастности к данному преступлению были задержаны ранее судимый 31-летний мужчина, а также две женщины, 30 и 34 лет, одна из которых также имеет судимость.

Подозреваемых поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ,