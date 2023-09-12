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Питерец.ру » Происшествия » В Шушарах задержан поджигатель автомобилей

В Шушарах задержан поджигатель автомобилей

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими Пушкинского района задержан поджигатель автомобилей

Ранним утром 6 сентября 2023 года около 04 часов 10 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступило сообщение о том, что в поселке Шушары, во дворе возле дома 4 стр.1 по Новгородскому проспекту горят автомобили.
В 04 часа 15 минут прибывшим на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы полиции были обнаружены 3 горящих автомобиля: «Киа Рио», «Газель» и «Хендай Акцент».
В результате «Хендай» выгорел полностью, два других автомобиля выгорели частично.
Пострадавших в результате возгорания нет.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение имущества).
Вчера днем около 15 часов 00 минут в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к этому преступлению возле дома 3 по Поселковой улице в поселке Шушары задержан 60-летний заправщик газовой станции.
Задержанный сознался оперативникам в умышленном поджоге автомобиля «Хендай» на почве личных неприязненных отношений с владельцем машины.
Ущерб составил 250 000 рублей.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Пушкинский район поджог пожар автомобиль
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