В Шушарах задержан поджигатель автомобилей

Ранним утром 6 сентября 2023 года около 04 часов 10 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступило сообщение о том, что в поселке Шушары, во дворе возле дома 4 стр.1 по Новгородскому проспекту горят автомобили.

В 04 часа 15 минут прибывшим на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы полиции были обнаружены 3 горящих автомобиля: «Киа Рио», «Газель» и «Хендай Акцент».

В результате «Хендай» выгорел полностью, два других автомобиля выгорели частично.

Пострадавших в результате возгорания нет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение имущества).

Вчера днем около 15 часов 00 минут в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к этому преступлению возле дома 3 по Поселковой улице в поселке Шушары задержан 60-летний заправщик газовой станции.

Задержанный сознался оперативникам в умышленном поджоге автомобиля «Хендай» на почве личных неприязненных отношений с владельцем машины.

Ущерб составил 250 000 рублей.