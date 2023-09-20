Петербургские росгвардейцы задержали подозреваемых в приобретении наркотических веществ

В Санкт-Петербурге военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии задержали мужчину и женщину, подозреваемых в приобретении и хранении без цели сбыта наркотических веществ.

В ходе несения службы по охране общественного порядка и общественной безопасности росгвардейцы получили сообщение о том, что на Суздальском проспекте неизвестные мужчина и женщина ищут спрятанные наркотики. Увидев прибывших военнослужащих Росгвардии, они попытались скрыться в автомобиле. Росгвардейцы задержали подозреваемых в совершении преступления. В дальнейшем мужчина показал на своем мобильном телефоне сообщения из чатов, где были указаны места хранения наркотических веществ и их точные геоданные.

Задержанные переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.