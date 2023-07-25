В Московском районе пенсионер перевел телефонным аферистам 11,6 млн рублей

Накануне днем около 13 часов 00 минут к полицейским Московского района Петербурга обратился 75-летний пенсионер, который сообщил, что 19 июня 2023 года ему на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который, под предлогом сохранности денежных средств, убедил его перевести на указанные злоумышленником счета в разных банках 11 миллионов 609 тысяч рублей.

Голос в трубке также попытался убедить потерпевшего продать принадлежащую ему квартиру.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника.