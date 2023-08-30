В Петербурге задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионеров

24 августа 2023 года около 16 часов 55 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступило заявление от 79-летней женщины о том, что она стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и отдала курьеру 150 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера утром около 10 часов 00 минут в ходе оперативно-розыскных мероприятий опергруппой отдела по борьбе с имущественными преступлениями УМВД России по Красносельскому району задержан 20-летний местный житель, ранее уже изобличенный в совершении аналогичных преступлений на территории Приморского района Петербурга

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.