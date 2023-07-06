В Петербурге задержали афериста обманувшего пенсионера

20 июня 2023 года к полицейским Приморского района Петербурга обратился 85-летний пенсионер, который сообщил, что около 16 часов 40 минут в отношении него было совершено мошенничество по схеме «родственник попал в ДТП». Пожилой мужчина на площадке дома 7 корпус 1 по Аэродромной улице передал курьеру - злоумышленнику 850 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

4 июля около 20 часов 40 минут возле дома 26 по улице Доблести опергруппой отдела по борьбе с имущественными преступлениями по подозрению в совершении данного преступления был задержан 29-летний неработающий местный житель.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к совершению аналогичных преступлений.