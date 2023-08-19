В Ленобласти пенсионерку обокрали пока она трудилась в огороде

17 августа к полицейским Ломоносовского района Ленобалсти поступило заявление от 90-летней пенсионерки о том, что в поселке Новая Ропша из ее дома по улице Метростроевцев пока она трудилась в огороде, похитили деньги в размере 30 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Вчера днем около 13 часов 30 минут возле дома 4 по Театральной улице Красного Села, сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 45-летний неработающий, ранее неоднократно судимый петербуржец.

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.