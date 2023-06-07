В Московском районе задержали ранее судимого, обманувшего пенсионерку

06 октября прошлого года к полицейским Московского района Петербурга обращалась 80-летняя женщина с заявлением о мошенничестве по схеме «родственник попал в ДТП». Курьеру женщина передала 100 000 рублей.

По данному фыло было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.

Вчера около 00 часов 30 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска Московского района Петербурга возле дома 37 по улице Варшавской по подозрению в совершении данного преступления задержан 47-летний неработающий, ранее неоднократно судимый гражданин.

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.