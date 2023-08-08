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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти мигранты устроили массовую драку

В Ленобласти мигранты устроили массовую драку

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Опубликовал: Anton78
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Во Всеволожском районе Ленинградской области мигранты устроили массовую драку.

Накануне вечром около 20 часов 30 минут к полицейским поступило сообщение о групповой драке во Всеволожском районе, у Пугаревского карьера. К моменту прибытия полицейских драки уже не было, но двух человек доставили в больницу с ножевыми и огнестрельными ранениями.

Были изъяты 4 гильзы и 2 ножа. В отдел полиции для объяснений доставлены 40 человек.

Позже стало известно о госпитализации в районную больницу 36-летнего гражданина РФ Абулазибека с травмами живота, конечностей, непроникающим огнестрельным ранением  передней брюшной стенки, левой голени и левого плеча, резаной раной ягодицы, а также 33-летнего гражданин Таджикистана Хасана. У него сочетанная травма головы, живота, таза, открытая травма живота, множественные колотые раны проникающие ранения живота, повреждение селезенки, повреждение тонкой кишки и колотые ранения ягодиц.

В ту же больницу спустя час самостоятельно обратился гражданин Таджикистана 30-летний Рузимурод, который с колото-резаными ранами левого уха, левой стопы и правой голени, после оказания медицинской помощи отпущен.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ.

Причины конфликта уточняются.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район драка
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