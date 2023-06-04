После массовой драки у Лахта Центра возбудили уголовное дело

Как сообщалось ранее, вчера вечером на площадке возле дома 2 по Лахтинскому проспекту, в Приморском районе Петербурга произошла массовая драка между рабочими строительной компании. Каких-либо заявлений и обращений в полицию не поступало, в том числе и из медучреждений.

По данному факту полицией Приморского района возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство).

В рамках расследования в отделы полиции доставлены несколько десятков рабочих для проверки на причастность к конфликту.

Установлено, что причиной драки стала бытовая ссора между рабочими.

Личности зачинщиков конфликта устанавливаются.