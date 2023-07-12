В Ленобласти пенсионерка перевела аферистам 2,1 млн рублей

Накануне днем около 15 часов 20 минут к полицейским Выборгского района Ленобласти обратилась 77-летняя пенсионерка с заявлением о том, что 6 июля ей позвонил неизвестный и сообщил, что на её счету происходят мошеннические действия и поэтому необходимо все свои деньги перевести на безопасный счёт.

После чего заявительница в период с 6 июля по 10 июля через банкоматы перевела на указанный неизвестным счет 2 160 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицией приняты меры по установлению и задержанию злоумышленников.