В Невском районе поймали двоих злодеев отобравших мобильный телефон у пенсионера

Вчера утром около 10 часов 30 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 58-летнего пенсионера о том, что около 10 часов 00 минут в подъезде дома 5 корпус 2 по улице Еремеева на него напали двое, и под угрозой предметов, похожих на пистолет и нож, отобрали его мобильный телефон «Самсунг Гэлакси А12» и банковскую карту, на которой были 4100 рублей.

Спустя несколько минут возле дома 9 корпус 1 по Дальневосточному проспекту нарядом ОВО по подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое ранее судимых, в возрасте 26 и 23 лет, которые переданы в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой)

Злоумышленников задержали на основании ст. 91 УПК РФ.