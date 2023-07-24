ента новостей

10:49
В Кировском районе пенсионерка перевела телефонным мошенникам 3,9 млн рублей
10:39
В Невском районе поймали двоих злодеев отобравших мобильный телефон у пенсионера
10:27
Международный кинофестиваль короткометражного кино «Время вспомнить»
10:20
В Ленобласти мотоциклист погиб, улетев в кювет
09:52
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке яхты «Аксиома»
02:26
Петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов входит в число лидеров международного турнира в городе Уральск (Казахстан) – 3,5 очка после 4-х туров
20:38
Шахматный турнир «Moscow Open – 2023» выиграл Арсений Нестеров, опередивший по коэффициенту Владимира Захарцова, а женщин снова победила Баира Кованова
15:22
«Ленинградец» смог выиграть у «Енисея»: на этот раз команда Сергея Кирьякова сумела реализовать пенальти
13:43
На участке КАД в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн
13:10
В Петербурге начались переговоры Путина и Лукашенко
12:53
В Шлиссельбурге в ДТП погиб велосипедист
12:49
Пенсионерка из Тосно перевела мошенникам 3,5 млна рублей
12:40
В Ленобласти женщина ударила ножом в грудь безработного и вызвала полицию
12:35
В Приморском районе задержали поджигателя автомобиля
12:27
В Петербурге в компьютерном клубе взорвалась страйкбольная граната
12:22
В Петербурге задержаны участники поножовщины
12:21
В Выборге стартовал мотопарад «До государственной границы-2023»
02:01
Известный петербургский шахматный деятель Сергей Видякин был сильно избит и доставлен из клуба «Петровская ладья» в Мариинскую больницу
23:45
На шахматном турнире «Moscow Open – 2023» лидируют Арсений Нестеров и Владимир Захарцов (по 6,5 очков из 8), петербуржец Кирилл Шубин набрал 6 очков, а у женщин единоличный лидер – Баира Кованова (7 очков)
19:23
«Зенит» смог победить в Нижнем Новгороде: дубль сделал Матео Кассьерра, а Виктор Александров был изгнан с поля арбитром Ивановым
13:33
В центре Петербурга задержали двоих бойцов в дорожном конфликте
12:44
В Ленобласти дорожный конфликт завершился стрельбой из травмата
12:37
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в нападении на прохожего
12:36
Командующий СЗО Росгвардии проверил готовность сил и средств к проведению массовых мероприятий в Санкт-Петербурге
11:58
В Петербурге задержан мужчина до смерти забивший собутыльника
11:20
В Петроградском районе пенсионерка перевела телефонным аферистам 3,6 млн рублей
10:41
В Московском районе пенсионер перевел мошенникам 4,6 млн рублей
02:46
Молодёжный «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом», хотя Константин Воинков сделал дубль
00:40
На турнире «Moscow Open – 2023» петербургский шахматист Кирилл Шубин идёт 9-м после 6-го тура, а единоличным лидером в женском турнире стала Маргарита Лысенко – 5,5 очков
19:31
Нападающий СКА Артём Швец-Роговой не поможет клубу в течение следующего сезона из-за травмы
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе поймали двоих злодеев отобравших мобильный телефон у пенсионера

В Невском районе поймали двоих злодеев отобравших мобильный телефон у пенсионера

0
18
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
В отношении разбойников с улицы Еремеева возбуждено уголовное дело

Вчера утром около 10 часов 30 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 58-летнего пенсионера о том, что около 10 часов 00 минут в подъезде дома 5 корпус 2 по улице Еремеева на него напали двое, и под угрозой предметов, похожих на пистолет и нож, отобрали его мобильный телефон «Самсунг Гэлакси А12» и банковскую карту, на которой были 4100 рублей.

Спустя несколько минут возле дома 9 корпус 1 по Дальневосточному проспекту нарядом ОВО по подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое ранее судимых, в возрасте 26 и 23 лет, которые переданы в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой)

Злоумышленников задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район пенсионеры разбойное нападение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

7-11-2022, 14:59
В Петербурге задержали злодеев, которые напали на мужчину и похитили у него имущество
13-05-2023, 14:00
В Петербурге задержали налетчики на съемную квартиру в Невском районе
5-12-2022, 11:40
В Колпинском районе задержали двоих грабителей
13-06-2023, 10:56
В центре Петербурга задержали двоих подозреваемых в грабеже у гипермаркета
10-06-2023, 11:20
В Колпино задержаны двое, совершившие резьбой
9-06-2023, 10:37
В Приморском районе задержали подозреваемых в нападении на прохожего

Происшествия на дорогах

0
31
Сегодня, 10:20
В Ленобласти мотоциклист погиб, улетев в кювет
0
124
Вчера, 12:53
В Шлиссельбурге в ДТП погиб велосипедист
0
199
21-07-2023, 12:23
В ДТП на КАД погиб сотрудник ГИБДД прибывший оформлять другое ДТП
0
228
20-07-2023, 11:17
В Кудрово иномарка сбила 7-летнего мальчика на самокате
Наверх