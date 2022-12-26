По факту смертельного ДТП во Фрунзенском районе возбуждено уголовное дело

Накануне вечером около 17 часов 33 минут на пересечении Софийской улицы и Грузового проезда, 36-летний водитель, на автомашине «Фольксваген Джетта», двигаясь от КАД в сторону Дунайского проспекта, на регулируемом перекрестке, при повороте налево на Грузовой проезд, врезался в двигавшийся во встречном направлении автомобиль «Фольксваген Поло», под управлением 34-летнего мужчины, после чего «Фольксваген Поло», столкнулся с машиной «Мерседес GL500».

В результате ДТП водитель автомашины «Фольксваген Поло» был госпитализирован, где позже скончался от полученных повреждений.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия.