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Питерец.ру » Происшествия » В Кудрово ищут иностранца, расстрелявшего соотечественников

В Кудрово ищут иностранца, расстрелявшего соотечественников

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Опубликовал: Anton78
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В Кудрово Ленинградской области полицией ведется розыск иностранца, расстрелявшего соотечественников

Вчера вечером около 17 часов 50 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение случайного очевидца том, что возле дома 1 по Английской улице в городе Кудрово прозвучали выстрелы и лежит человек в крови.
Прибывшим на место происшествия нарядом ГИБДД установлено, что около 17 часов 30 минут по указанному адресу в ходе конфликта, переросшего в потасовку между гражданами сопредельного государства, один из них, 31-летний, из предмета похожего на пистолет, произвел 4 выстрела в своих трех соотечественников, 47-ми, 26-ти и 23-лет, после чего с места происшествия скрылся.
С места происшествия изъяты 4 гильзы с маркировкой FA42/45 RUBBER MAXIMUM, а также другие предметы имеющие доказательственное значение.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Двое пострадавших в состоянии средней степени тяжести и одни в удовлетворительном были госпитализированы.
Проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район стрельба
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