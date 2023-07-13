В Осиновой Роще погиб мотоциклист в ДТП с каршеринговым «Джилли»

Сегодня утром около 10 часов 35 минут возле дома 15 корпус 6 по Приозерскому шоссе в поселке Парголово, Осиновая Роща Выборгского района Петербурга 49-летняя дама, управляя каршеринговым автомобилем «Джилли», при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступила дорогу мотоциклу «БМВ», под управлением 31-летнего мотолюбителя.

В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте.

Полициейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.