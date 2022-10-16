В Петербурге пьяный мужчина с балкона обстрелял детскую площадку

Вчера днем около 15 часов к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от жительницы дома 65 на Варшавской улице. Женщина рассказала правоохранителям, что ее сосед в балкона стреляет в сторону детской площадки.

Прибывший на место наряд полиции задержал в своей квартире 41-летнего неработающего, который из хулиганских побуждений, в состоянии алкогольного опьянения, произвел не менее 5 выстрелов в сторону детской площадки.

У мужчины изъято пневматическое ружье Hatsan. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).