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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пьяный мужчина с балкона обстрелял детскую площадку

В Петербурге пьяный мужчина с балкона обстрелял детскую площадку

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Опубликовал: Anton78
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Пьяный хулиган задержан за стрельбу по детской площадке в Московском районе Петербурга

Вчера днем около 15 часов к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от жительницы дома 65 на Варшавской улице. Женщина рассказала правоохранителям, что ее сосед в балкона стреляет в сторону детской площадки.

Прибывший на место наряд полиции задержал в своей квартире 41-летнего неработающего, который из хулиганских побуждений, в состоянии алкогольного опьянения, произвел не менее 5 выстрелов в сторону детской площадки.

У мужчины изъято пневматическое ружье Hatsan. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Московский район стрельба хулиганство
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