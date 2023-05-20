В Ленобласти пенсионерка погибла под колесами корейского внедорожника

Накануне днем около 15 часов на 51-м километре трассы "Кола", в Кировском районе Ленинградской области 49-летний петербуржец на "SsangYong Rexton" на нерегулируемом переходе наехал на 64-летнюю петербурженку. Пенсионерка пыталась перейти дорогу. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшем смерть человека по неосторожности). Водитель задержан на двое суток.

По информации ГИБДД, с начала прошлого года у водителя внедорожника два штрафа за превышение скорости и один - за нарушение правил остановки и стоянки.