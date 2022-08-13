В Мурино иномарка насмерть сбила человека, водитель скрылся

Вчера утром около 07 часов 30 минут на подъезде к жилому комплексу на Воронцовском бульваре в городе Мурино 25-летний местный житель на автомобиле "Ниссане Кашкай" сбил 49-летнего гражданина Узбекистана. Мужчина пытался пересечь дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Водитель иномарки не дождаясь полицейских с места происшествия скрылся. Однако был задержан в этот же день около 19 часов вечера.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подозреваемого на двое суток поместили в следственный изолятор.

По информации ГИБДД, с начала прошлого года у водителя 4 административных штрафа, в том числе за превышение скорости и пренебрежение дорожными знаками и разметкой.