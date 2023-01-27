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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти иномарка лоб в лоб столкнулась с автобусом. Погибла водитель Kia

В Ленобласти иномарка лоб в лоб столкнулась с автобусом. Погибла водитель Kia

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
В лобовом ДТП с автобусом под Кингисеппом погибла водитель Kia, возбуждено уголовное дело

Вчера вечером около 20 часов 30 минут на 134-м километре трассы "Нарва", в Кингисеппском районе Ленинградской области 56-летний водитель автобуса "Кинг Лонг" на повороте в промзону "Фосфорит" не пропустил "Kia Soul", за рулем которой сидела 58-летняя жительница Ивангорода. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Водитель автобуса процессуально задержан на двое суток, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По информации ГИБДД, с прошлого года мужчина заработал пять штрафов за поездку на неисправном транспорте и пренебрежение дорожной разметкой.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район ДТП автобус
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