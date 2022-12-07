В Колпино задержали мужчину, совершившего разбойное нападение на магазин

6 декабря к полицейским поступило сообщение о том, что произошло вооруженное нападение на круглосуточный продуктовый магазин в доме 9 по улице Ижорского батальона в городе Колпино.

Установлено, что около 02 часов 20 минут неизвестный преступник, находясь в помещении указанного магазина, под угрозой применения предмета похожего на пистолет, потребовал у продавца передать ему денежные средства, после чего 40-летний продавец взяла из кассы и передала неизвестному 3 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

В этот же день, на лестничной площадке 1 этажа дома 40 по улице Тверская в городе Колпино полицейскими за совершение указанного преступления «по горячим следам» задержан неработающий, неоднократно судимый 39-летний мужчина, у которого изъят пневматический пистолет.

Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ.