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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали мужчину, катавшегося на чужом автомобиле

В Ленобласти задержали мужчину, катавшегося на чужом автомобиле

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудниками полиции задержан гражданин, катавшийся на чужой машине в Волосовском районе

В минувшую среду к полицейским Волосовского района Ленинградской области поступило сообщение от гражданина, 1991 года рождения, о том, что около 00 часов 15 минут он обнаружил отсутствие своего автомобиля «ВАЗ 2110», находившегося возле дома 7 в деревне Каськово.

Вчера около 02 часов 20 минут в результате патрулирования нарядом дорожной полиции на обочине на въезде в поселок Сельцо разыскиваемый автомобиль обнаружен.

Около 03 часа 25 минут в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 7 поселка Сельцо, сотрудниками уголовного розыска за совершение указанного преступления задержан ранее неоднократно судимый неработающий местный житель, 1995 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Злоумышленник задержан на основании 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Волосовский район угон автомобиль
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