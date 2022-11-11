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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали троих несовершеннолетних за квартирную кражу

В Петербурге задержали троих несовершеннолетних за квартирную кражу

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Фрунзенского района задержали троих несовершеннолетних за квартирную кражу

30 августа 2022 года около 00 часов 25 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратилась 49-летняя женщина с заявлением о том, что в период с 17 часов 00 минут 27 августа до 22 часов 00 минут 28 августа неизвестный проник в принадлежащую ей трехкомнатную квартиру в доме 86 по улице Бухарестской, откуда украл 350 долларов США, 400 000 рублей, 200 британских фунтов стерлингов, курительную трубку из слоновой кости и дерева, ювелирные изделия, коллекционную золотую монету Николая II, орден ВОВ II степени. Сумма ущерба оценивается в 3 035 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Вчера около 15 часов 50 минут возле дома 26 по улице Димитрова, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска за совершение данного преступления задержаны трое учащихся технического колледжа 16 и 17 лет. Похищенное не изъято.

Один подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ, двоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник: ГУ МВД
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