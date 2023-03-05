Иномарка врезалась в столб на трассе под Лугой. Пострадали женщина-водитель и двое детей

Сегодня утром около 08 часов 40 минут на автодороге в районе деревни Раковно, в Лужском районе Ленинградской области 34-летняя женщина, управляя автомобилем "Hyundai", влетела в столб. Автоледи получила травмы. Женщину вытащили из поврежденной автомашины спасатели.

Вместе с водителем с места забрали на "скорой" двоих детей.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Ленобласти, сигнал о ДТП поступил дежурному в 8:41. На месте работали 4 сотрудника 135-й пожарной части противопожарной службы региона, задействовав 1 единицу спецтехники. В ходе ликвидации ДТП деблокировали пострадавшего.