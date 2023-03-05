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Питерец.ру » Происшествия » Иномарка врезалась в столб на трассе под Лугой. Пострадали женщина-водитель и двое детей

Иномарка врезалась в столб на трассе под Лугой. Пострадали женщина-водитель и двое детей

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Опубликовал: Anton78
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Иномарка врезалась в столб на региональной дороге в Лужском районе Ленобласти.

Сегодня утром около 08 часов 40 минут на автодороге в районе деревни Раковно, в Лужском районе Ленинградской области 34-летняя женщина, управляя автомобилем "Hyundai", влетела в столб. Автоледи получила травмы. Женщину вытащили из поврежденной автомашины спасатели.

Вместе с водителем с места забрали на "скорой" двоих детей.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Ленобласти, сигнал о ДТП поступил дежурному в 8:41. На месте работали 4 сотрудника 135-й пожарной части противопожарной службы региона, задействовав 1 единицу спецтехники. В ходе ликвидации ДТП деблокировали пострадавшего.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Лужский район ДТП
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