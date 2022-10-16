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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержаны двое подозреваемых в убийстве мужчины

В Ленобласти задержаны двое подозреваемых в убийстве мужчины

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Опубликовал: Anton78
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СК Ленобласти
В Тосненском районе Ленобласти задержаны двое подозреваемых в убийстве мужчины

В минувшую пятницу в лесном массиве на участке местности в СНТ «Гутлов ручей» в Тосненском районе Ленинградской области обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Первоначальными следственными действиями установлено, что в ходе возникшего конфликта во время совместного распития спиртных напитков в квартире, расположенной в поселке Ушаки,  потерпевшему был нанесен удар кухонным ножом в область шеи, после чего тело поместили на одеяло, вынесли из квартиры, и вывезли в СНТ «Гутлов ручей»,  где впоследствии и было обнаружено тело потерпевшего.  

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством руководителя Следственного отдела по городу Тосно в составе следователей, криминалистов и сотрудников полиции. 

Произведен осмотр места происшествия, автомашины,  квартиры, в которой обнаружены множественные следы крови. Также проведены иные следственные действия.

Следственным органом  в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны двое подозреваемых 1980 и 1982 г.р. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СК Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Тосненский район убийство
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