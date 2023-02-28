Бывший главный бухгалтер учреждения осуждена за присвоение более 1,3 млн рублей

Прокуратура Выборгского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Елены Басковой. Она признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение).

Суд установил, что в период с января 2019 г. по март 2021 г. Баскова, занимая должность старшего бухгалтера СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями», располагая сведениями о финансовом состоянии учреждения, подготавливала и направляла в банк фиктивные документы, содержащие недостовернее сведения о завышенных суммах, якобы причитающихся ей в качестве зарплаты.

В результате учреждению был причинен ущерб в размере более 1,3 млн рублей.

Суд приговорил Баскову к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет. Также удовлетворен иск потерпевшей стороны о компенсации ущерба, причиненного преступлением.

Приговор в законную силу не вступил.