ента новостей

15:25
В Ленобласти восстановят сказочный дом Бабы Яги
15:11
Выставка работ финалистов конкурса «Всё будет хорошо!!!!»
14:30
В Петербурге осужден мужчина, убивший и расчленивший своего знакомого
14:28
В Ленобласти в лобовом ДТП четыре человека пострадали, среди них 2-летний ребенок
14:22
В Красносельском районе изнасиловали 14-летнюю девочку
11:48
В Выборгском районе иномарка сбила 9-летнего мальчика
11:20
В Гатчине мошенники выманили у пенсионерки полмиллиона рублей
10:12
Северная Корея заявляет об успешном испытании ракеты, которая может укрепить ее силы межконтинентальных баллистических ракет
10:07
Твиттер Илона Маска банит журналистов CNN, NYT, WaPo без объяснения причин
09:50
В России запретят распространение информации об изготовлении оружия и боеприпасов
09:42
Генерал-майор Алексей Воробьев поблагодарил петербургских общественников за помощь росгвардейцам - участникам СВО
09:32
На КАД столкнулись две фуры
08:14
Помогаем школам Мариуполя
08:12
Газопроводы ремонтировать не будут?
08:09
Решаем проблему со снегом и крышами
16:06
В Петербурге открыт необычный арт-объект «Новой культурной и туристской географии»
16:00
В Петербурге обсудили вопросы противодействия Covid-19 и другим инфекционным заболеваниям
15:44
Россельхознадзор запретил ввоз 20 тонн солода из Финляндии
15:37
В СПбГУ обсудили транспортную реформу
15:34
Ректор Корабелки участвует в работе форума «Передовые цифровые и производственные технологии»
15:32
В Смольном продолжают игнорировать проблему критического износа труб
15:01
На пожаре в Новосергеевке обнаружили обгоревшее тело
14:32
В Госдуме приняли во втором чтении законопроект о защите Георгиевской ленты
14:24
На проспекте Пятилеток произошло смертельное ДТП
14:19
В воинское подразделение в ДНР доставлено снаряжение из Санкт-Петербурга
14:13
В Петербурге задержали мужчину, порезавшего своего соседа
14:08
В деревне Новое Девяткино задержали интернет-мошенника
13:59
В Кировском районе столкнулись две иномарки. 36-летняя автоледи скончалась в больнице
13:50
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на студента
13:42
В Кингисеппе разыскивают мужчину, стрелявшего из травмата в местного жителя
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге осужден мужчина, убивший и расчленивший своего знакомого

В Петербурге осужден мужчина, убивший и расчленивший своего знакомого

0
78
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
Прокуратура Колпинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Константина Сидорова.

Прокуратура Колпинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Константина Сидорова. Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Суд установил, что Сидоров в ночь с 12 на 13 июля 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир д. 32 по Тосненскому переулку в г. Колпино, в ходе ссоры, нанес знакомому два удара ножом по спине, причинив колото-резаные раны задней поверхности грудной клетки. От полученных повреждений мужчина скончался на месте преступления.

С целью скрыть следы преступления подсудимый, используя цепную электропилу, а также орудие убийства, расчленил в ванной труп погибшего на 7 частей, которые упаковал в полиэтиленовые пакеты и хозяйственные сумки, после чего вывез их на автомобиле в деревню Черное Волосовского района Ленинградской области, где закопал в безлюдном и малопроходимом месте в овраге.

В последующем, подсудимый вернулся в квартиру, смыл следы крови и беспорядка, выбросил нож и разобранную пилу в пруд в парке, а одежду и личные вещи погибшего – в мусорные баки.

Далее Сидоров вызвал мастера по реставрации ванн, неосведомленного о совершенном убийстве, который зачистил верхний слой покрытия ванны и нанес новый слой акриловой эмали.

Подсудимый вину в совершении вышеуказанного преступления признал в полном объеме.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Сидорова к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Одновременно судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей, в пользу которой с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Источник: Прокуратура СПб
Все по теме: Колпинский район убийство
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

2-08-2022, 11:19
В Петербурге мужчине предъявлено обвинение в убийстве своего знакомого
1-11-2022, 11:53
В Петербурге осужден виновник ДТП, в результате которого погибла женщина
25-02-2022, 14:16
В Петербурге мужчина зарезал в больнице своего соседа по палате
21-11-2022, 17:08
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своей сожительницы
19-03-2018, 12:46
В Ленобласти постоялец общаги зарезал своего соседа
6-11-2022, 12:50
В Ленобласти мужчина подозревается в убийстве знакомого

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
72
Сегодня, 14:28
В Ленобласти в лобовом ДТП четыре человека пострадали, среди них 2-летний ребенок
0
71
Сегодня, 09:32
На КАД столкнулись две фуры
0
140
Вчера, 14:24
На проспекте Пятилеток произошло смертельное ДТП
0
292
13-12-2022, 14:08
На трассе М-10 в Ленобласти в лобовом ДТП погиб один человек
Наверх