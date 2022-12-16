В Петербурге осужден мужчина, убивший и расчленивший своего знакомого

Прокуратура Колпинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Константина Сидорова. Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Суд установил, что Сидоров в ночь с 12 на 13 июля 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир д. 32 по Тосненскому переулку в г. Колпино, в ходе ссоры, нанес знакомому два удара ножом по спине, причинив колото-резаные раны задней поверхности грудной клетки. От полученных повреждений мужчина скончался на месте преступления.

С целью скрыть следы преступления подсудимый, используя цепную электропилу, а также орудие убийства, расчленил в ванной труп погибшего на 7 частей, которые упаковал в полиэтиленовые пакеты и хозяйственные сумки, после чего вывез их на автомобиле в деревню Черное Волосовского района Ленинградской области, где закопал в безлюдном и малопроходимом месте в овраге.

В последующем, подсудимый вернулся в квартиру, смыл следы крови и беспорядка, выбросил нож и разобранную пилу в пруд в парке, а одежду и личные вещи погибшего – в мусорные баки.

Далее Сидоров вызвал мастера по реставрации ванн, неосведомленного о совершенном убийстве, который зачистил верхний слой покрытия ванны и нанес новый слой акриловой эмали.

Подсудимый вину в совершении вышеуказанного преступления признал в полном объеме.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Сидорова к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Одновременно судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей, в пользу которой с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.