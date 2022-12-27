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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчина осужден к реальному лишению свободы за нетрезвое вождение каршеринга

В Петербурге мужчина осужден к реальному лишению свободы за нетрезвое вождение каршеринга

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Опубликовал: Вадик Котов
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За нетрезвое вождение каршеринга осужден к реальному лишению свободы житель Петербурга

Прокуратура Фрунзенского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Антона Смирнова. Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Суд установил, что Смирнов 28 мая 2022 года, будучи за рулем каршерингового автомобиля в состоянии опьянения, был задержан сотрудниками полиции у д. 20 по пр. Александровской фермы. Как выяснилось, водитель в июне 2021 года уже привлекался к административной ответственности за отказ от освидетельствования на состояние опьянения.

В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Источник: Прокуратура СПб
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