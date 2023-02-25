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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе иномарка сбила 10-летнюю школьницу

В Приморском районе иномарка сбила 10-летнюю школьницу

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Опубликовал: Anton78
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10-летняя девочка выбежала из-за припаркованного автомобиля

Вчера в Приморском районе в результате ДТП пострадала 10-летняя девочка, которая выбежала из-за припаркованного автомобиля возле дома 20/1 на Плесецкой улице и была сбита автомобилем «Хавал»под управлением 63-летнего петербуржца. 

Потерпевшую госпитализировали с травмой голеностопного сустава в состоянии средней степени тяжести.

Водитель к административной ответственности за нарушение ПДД за 2022-2023 года привлекался 9 раз: 6 раз по ч.2 ст.12.9; 1 раз по ч.5 ст.12.16; 2 раза по ч.2 ст.12.9 КоАП РФ.

По данному факту проводятся проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Приморский район ДТП пострадавший пешеход дети
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